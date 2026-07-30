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Kaynak: İHA

Sağlıklı yaşam trendleri ve sosyal medyanın etkisiyle kullanımı artan matcha ve protein takviyeli içecekler, bilinenin aksine çeşitli sağlık risklerini de beraberinde getiriyor. Manisa Şehir Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Mehmet Burak Özen, sosyal medyada öne çıkarılan her önerinin bilimsel gerçeklerle örtüşmediğini belirterek özellikle kalp hastalarının ve risk grubundakilerin çok daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

MATCHA KAFELERDE ŞEKER VE KALORİ BOMBASINA DÖNÜŞÜYOR

Matchanın öğütülmüş yeşil çay yapraklarından elde edilen antioksidan deposu bir içecek olduğunu aktaran Özen, tek başına mucizevi bir besin olmadığının altını çizdi. Yüksek kafein içeriğine dikkat çeken uzman isim; çarpıntı, ritim bozukluğu, kontrolsüz tansiyonu olanlar ile hamilelerin tüketimde ölçülü olması gerektiğini bildirdi.

Saf matcha ile hazır satılan "matcha latte" türlerinin karıştırılmaması gerektiğine değinen Özen, şu ifadeleri kullandı:

"Kalp sağlığı açısından bizi endişelendiren matchanın kendisi değil, içine eklenen şeker ve yüksek kalori yüküdür. Aşırı şeker tüketimi kilo artışı, insülin direnci ve uzun vadede kalp-damar hastalıklarını tetikler. Matcha sağlıklı olabilir ancak 'matcha' adı taşıyan her içecek sağlıklı değildir."

GEREKSİZ PROTEİN TAKVİYESİ BÖBREKLERİ VE KALBİ YORUYOR

Market raflarında sıkça yer alan proteinli içeceklere de değinen Özen, dengeli beslenen kişilerin ilave protein desteğine ihtiyaç duymadığını ifade etti. Bu tür hazır gıdalarda doymuş yağ, ilave şeker, aroma vericiler ve kıvam artırıcıların yoğun şekilde kullanılabildiğini belirten Özen, gereksiz kalorilerin kilo artışına yol açarak hipertansiyon ve Tip 2 diyabet riskini yükselttiğini açıkladı.

Özellikle böbrek hastalarının doktor kontrolü dışında yüksek proteinli ürün tüketmemesi gerektiğine dikkat çeken Özen, sözlerini "Proteinli olması bir ürünün sağlıklı olduğunu göstermez. Kalp modayı değil bilimi sever. Önemli olan etikette yazan değil, bardağın içinde ne olduğudur" diyerek tamamladı.