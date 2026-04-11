Fransa’da 17. yüzyıldan beri halka açık olan Mazarine Kütüphanesi, bünyesinde barındırdığı 600 bin eserle dikkat çekiyor.

Mazarine Kütüphanesi ve Fransa Enstitüsü Kütüphanesi Müdürü Yann Sordet, 14. Louis’nin bakanı Kardinal Mazarin tarafından 17. yüzyılda kurulan Mazarine Kütüphanesinin, Fransa’nın halka açık en eski kütüphanesi olduğunu ve 600 bin esere ev sahipliği yaptığını belirtti.

Fransa’nın halka açık en eski kütüphanesi olarak bilinen Mazarine Kütüphanesi, 17. yüzyılda önce Paris’in sağ yakasında kuruldu, daha sonra başkentin sol yakasına taşındı. Bugün Fransa Enstitüsü’ne bağlı dört kütüphaneden biri olarak hizmet veriyor.

Galeri tarzında tasarlanan kütüphane, koyu yeşil ve hardal sarısı renkleriyle öne çıkıyor. Orta bölümünde bu renklerle uyumlu uzun çalışma masaları yer alıyor. Duvarları baştan sona kitaplarla dolu olan mekânda çok sayıda sütun ve büst de dikkat çekiyor. Üst raflardaki kitaplara ulaşmak için uzun ince merdivenler ve gizli bölmelerden çıkan merdivenler kullanılıyor.

"TEK NÜSHASINI MUHAFAZA ETTİĞİMİZ ÖNEMLİ SAYIDA SON DERECE NADİR KİTAPLAR BULUNUYOR."

Sordet, Mazarine Kütüphanesi’nin tarihçesi, mimari özellikleri ve koleksiyonu hakkında açıklamalarda bulundu. Mazarine Kütüphanesi hakkında Sordet, “Fransa’nın en eski halk kütüphanesidir ve bugün de hala halka açık” ifadesini kullandı.

Sordet, Kardinal Mazarin’in 17. yüzyılda kütüphaneyi önce Paris’in sağ yakasında halka açık olarak kurduğunu hatırlatarak, Fransa Kralı 14. Louis’nin bakanı olan Kardinal Mazarin’in o dönemde önemli diplomatik ve kültürel rol üstlendiğini kaydetti.

Kardinal Mazarin’in yaklaşık 50 bin eserlik Batı Avrupa’nın en önemli kütüphanelerinden birini oluşturduğunu belirten Sordet, “Vasiyetini yazdığında, bu kütüphanenin halka açık kalmasını son derece detaylı bir şekilde istemişti” dedi.

Bugün kütüphanede 600 bin eser bulunduğunu vurgulayan Sordet, okuyucuların eserleri kütüphane içinde okuyabildiğini, ancak ödünç verilmediğini açıkladı. ABD ve İtalya gibi ülkelerde yalnızca sergiler için nadir eser ödünç verdiklerini belirten Sordet, “Burada dünyada bilinen tek nüshasını muhafaza ettiğimiz önemli sayıda son derece nadir kitaplar bulunuyor” diye konuştu.

“ANSİKLOPEDİK VE EVRENSEL BİR KÜTÜPHANEYDİ”

Sordet, kütüphanenin kuruluş döneminde Fransızca, İtalyanca, Farsça, Arapça, Ermenice ve İbranice başta olmak üzere farklı dillerde ve birçok bilim dalında eserler barındırdığını ifade ederek, “17. yüzyılda Kardinal Mazarin tarafından bırakılan kütüphane tam anlamıyla ansiklopedik ve evrensel bir kütüphaneydi” dedi.ve 20. yüzyılda uzmanlık alanlarının daraldığını söyleyen Sordet, “Bugün esasen Orta Çağ’ın sonundan 18. yüzyıla kadar Fransa ve Avrupa tarihi konusunda uzmanlaşmış bir kütüphane” ifadesini kullandı.

İnsanların kütüphaneyi mimari ve dekoru nedeniyle de ziyaret ettiğini belirten Sordet, “Mazarine Kütüphanesi ayrıca tarihi bir yapı olarak da keşfedilebilecek bir alan” değerlendirmesinde bulundu.

“FRANSA’DA GALERİ ŞEKLİNDE DÜZENLENEN İLK KÜTÜPHANEYDİ”

Mimarinin önemine değinen Sordet, “Bu kütüphane, 17. yüzyılda kurulduğunda Fransa’da galeri şeklinde düzenlenen ilk kütüphaneydi” dedi.

Büyük bir galeri olarak tasarlanan yapıda orta kısmın okuyuculara, çevresinin ise kitap depolama alanına ayrıldığını anlatan Sordet, duvarlardaki görkemli sütunların dikkat çektiğini söyledi.

Orta Çağ’da Fransa’da kitapların genellikle kürsüler üzerinde tutulduğunu hatırlatan Sordet, Mazarine Kütüphanesi’nin mimarisinin 17. yüzyıl için tamamen yenilikçi olduğunu vurguladı.

Araştırmacıların Gutenberg Kutsal Kitabı’nın bir nüshasını ilk kez 18. yüzyılda burada tespit ettiğini belirten Sordet, “Bu nedenle Gutenberg Kutsal Kitabı, 18. ve 19. yüzyıllarda ‘Mazarin Kutsal Kitabı’ olarak anılıyordu çünkü ilk bulunan nüsha burada muhafaza edilmişti” bilgisini verdi.