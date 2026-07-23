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CHP’li Şile Belediyesi’ne yönelik operasyon kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen Berkant Acil’in, ağabeyi Haluk Levent ile Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı. İkili arasındaki yazışmalarda, Acil’in ağabeyi Haluk Levent’in telefon numaralarını “Haluk son 7” ve “Haluk son 8” isimleriyle kaydettiği görülürken kullandığı küfürlü ifadeler dikkat çekti.

Berkant Acil’in, “Haluk Son7” olarak kayıtlı numaraya 29 milyon lira bedelli bir çeke ilişkin ekran görüntüsü gönderdiği belirlenirken söz konusu görüntüde, çekin 20 Nisan 2026 tarihinde hesapta yeterli bakiye bulunması halinde ödeneceğine dair bilginin yer aldığı fark edildi. Acil’in bu mesajın ardından Haluk Levent’i aradığı fakat yanıt alamadığı belirlendi.

“YELİZ HEPSİNİ HALLEDECEK”

Daha sonra, “Haluk Son8” olarak kayıtlı numaraya da mesaj atan Acil’in aynı çekle ilgili ifadeler kullandığı, bu kez Haluk Levent’in yanıt vererek “New York’tayım. Yeliz hepsini halledecek” dediği fark edildi. Yaklaşık bir hafta sonra ise Berkant Acil’in ağabeyine yönelik küfürlü bir mesaj gönderdiği belirlendi.

Diğer taraftan, “Zodiac” isimli yabancı bir telefon numarasından Berkant Acil’e gönderilen mesajlarda tehdit içerikli ifadeler yer alırken mesajda, belirli bir kişiye 19.00’a kadar geri dönüş yapılmaması halinde ağır ifadelerle tehditte bulunulduğu ve çekler ile Ahbap üzerinden yapılan işlemlerin ifşa edileceğinin söylendiği görüldü.

“DEVLET ONU ELİMDEN ALAMAYACAK”

Sabah'ta yer alan habere göre, Berkant Acil’in bu mesaja, “Kızıma ders çalıştırıyorum, yanında konuşamam. Seni arar aramaz Haluk’a yazdım. Dönerse aradığını söylerim” ifadeleriyle yanıt verdiği fark edildi.

"Zodiac” isimli numaradan gelen bir diğer mesajda ise, konunun ertesi gün çözülmesi gerektiği ifade edilerek, Haluk Levent’e yönelik tehdit ve hakaret içeren ifadeler kullanıldığı ve “Devlet onu elimden alamayacak, ilk ben yiyeceğim onu” denildiği belirlendi.

Söz konusu yazışmalar şu şekilde:

"SENİN BEN ŞEREFİNİ S..."

BERKANT ACİL: Nermin Hanım, her iki çekin, (29 milyon TL ve 15 milyon TL) bugün içinde ödenmemesi veya geri çekilmemesi durumunda ikisinin de yazılacağını açıkça belirtti. Ayrıca benden 1 saat içinde geri dönüş beklediğini saat 16.00'ya kadar bekletilmemesi gerektiğini ve şubeye buna göre cevap vereceğini söyledi

HALUK LEVENT: New York'tayım, Yeliz hepsini halledecek.

BERKANT ACİL: Senin ben şerefini s..