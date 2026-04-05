Ordu’nun Ulubey ilçesinde cenaze töreninde yaşanan olay yürek burktu. Kardeşinin son yolculuğuna uğurlamak için cenazeye katılan 70 yaşındaki kadın, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Olay, Akpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Özcan Güzen (60) için Hatipoğlu Camii’nde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Güzen, aile kabristanlığında toprağa verildi.
Cenaze töreni sırasında Güzen’in ablası Ayşe Öksüz (70), kardeşinin tabutu başında fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Öksüz’e ilk müdahale olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapıldı.
Ambulansla Ulubey Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Öksüz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Hayatını kaybeden Ayşe Öksüz’ün cenazesinin de aynı mahallede kılınacak namazın ardından aile kabristanlığında defnedileceği öğrenildi.