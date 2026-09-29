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Kaynak: AA / DHA / İHA

Olay, saat 12.00 sıralarında Akyazı ilçesi Ömercikler Mahallesi’ndeki otoparkın yakınlarında meydana geldi.

G.Ç. ile kardeşi E.Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine G.Ç., tabancayla kardeşi E.Ç.’ye ateş etti.

Kasığından vurulan E.Ç. yere yığılırken, G.Ç. ise olay yerinden kaçtı.

YARALI KARDEŞ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı E.Ç., sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kaçan şüpheli G.Ç.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.