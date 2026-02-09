Aksaray / Mahmut Şen / Yeniçağ

Aksaray’ın Hasas Mahallesi’nde iki kardeş arasında çıktığı iddia edilen mal paylaşımı tartışması kanlı sona dönüştü. Ağabeyini tabancayla vuran 63 yaşındaki şüpheli olay yerinden kaçarken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 74 yaşındaki ağabey tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaçan zanlı kısa süre sonra suç aletiyle birlikte yakalandı.

SOKAK ORTASINDA DEHŞET

Olay, Hasas Mahallesi 6722 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 63 yaşındaki Ş.Y. ile 74 yaşındaki ağabeyi Z.Y. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen sözlü atışma çevredeki vatandaşların gözleri önünde kavgaya dönüştü.

BIÇAK VE SİLAHLAR ÇEKİLDİ

İddiaya göre kavga sırasında ağabey Z.Y. bıçak çekerken, kardeşi Ş.Y. yanında bulundurduğu tabancayla ateş açtı. Peş peşe patlayan silah sesleri mahallede paniğe yol açtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Z.Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybeden talihsiz adamın cenazesi otopsi işlemleri için morga götürüldü.

ZANLI KAÇTI, POLİS HAREKETE GEÇTİ

Olay sonrası Ş.Y.’nin yabancı plakalı bir araçla bölgeden uzaklaştığı belirlendi. Cinayetin aile içindeki mal paylaşımı anlaşmazlığından kaynaklandığı iddia edilirken, polis ekipleri firari şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Kent genelinde uygulama noktaları oluşturuldu, araçlar tek tek kontrol edildi.

SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

Yürütülen operasyon sonucu kaçan zanlı saat 19.20 sıralarında, olayda kullandığı değerlendirilen silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.