Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Olay, Tekkeköy ilçesi Hürriyet Mahallesi Hürriyet Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, H.Ç. (33) ile ağabeyi L.Ç. (46) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine H.Ç.'nin ağabeyini sağ baldırından bıçakladığı öne sürüldü.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 46 yaşındaki L.Ç., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KARDEŞİNİ BIÇAKLAYAN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan H.Ç.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

33 yaşındaki şüpheli H.Ç., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi.