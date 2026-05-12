Ankara'nın Çubuk ilçesinde Yavuz Selim Mahallesi'nde kardeşi Cihan A'yı (45) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan ağabey S.A'nın ardından olayla ilişkili oldukları değerlendirilen oğulları K.S.C.A. ve J.V.S.A. da gözaltına alındı.

3 TUTUKLAMA VAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

İddiaya göre, 9 Mayıs'ta Almanya'dan ziyarete gelen S.A. ile anne ve babasıyla Yavuz Selim Mahallesi'nde yaşayan kardeşi Cihan A. (45) arasında tartışma çıkmış, olayın kavgaya dönüşmesi üzerine S.A. kardeşini boğazını sıkarak öldürmüştü. Ağabey ise polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.