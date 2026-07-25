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Kardemir Çelik Sanayi halka arz sürecinde kritik aşama geride kaldı. 22-23-24 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleşen talep toplama sürecinin ardından yatırımcılar şimdi sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor.

Sermaye Piyasası Kurulu onayıyla yatırımcılara sunulan halka arzda pay başına fiyat 35 TL olarak belirlenmişti. Yoğun ilgi gören arz sonrası en çok merak edilen konuların başında “kaç lot verdi?” sorusu geliyor.

KARDEMİR ÇELİK KAÇ LOT VERİR?

GZT'de yer alan habere göre halka arz kapsamında yatırımcılara toplam 128 milyon lot sunuluyor.

Katılımcı sayısına göre tahmini dağıtım şu şekilde hesaplanıyor:

600 bin yatırımcı: 85 lot (2.975 TL)

700 bin yatırımcı: 73 lot (2.555 TL)

800 bin yatırımcı: 64 lot (2.240 TL)

900 bin yatırımcı: 57 lot (1.995 TL)

KARDEMİR ÇELİK NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Bu hafta halka arz süreci tamamlanan Kardemir Çelik'in henüz Borsa İstanbul'da ne zaman işlem göreceği belli olmadı.