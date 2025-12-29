Salı gününden itibaren Türkiye’de iklim ve sıfır karbon politikaları kâğıt üzerinde değil, sahada uygulanmaya başlıyor. Doğru hedef, zor zamanlama, belirsiz maliyetler… Asıl soru şu: Bu dönüşüm kimin için, kim pahasına?

Salı günü itibarıyla Türkiye yeni bir döneme giriyor. İklim Kanunu yürürlükte, “net sıfır karbon” artık bir temenni değil, resmî hedef. Masada büyük laflar var: sürdürülebilirlik, yeşil dönüşüm, küresel sorumluluk. Ancak bu büyük lafların altında çok daha somut bir gerçek yatıyor: maliyet.

Ve her dönüşümde olduğu gibi ilk soru yine aynı:

Bu maliyeti kim ödeyecek?

Doğru hedef, eksik hazırlık

İklim krizi inkâr edilecek bir mesele değil. Türkiye’nin de bu konuda adım atması kaçınılmazdı. Ancak kaçınılmaz olan her adımın doğru planlandığını söylemek zor. İklim Kanunu ile birlikte Salı gününden itibaren başlayan uygulamalar, büyük ölçüde “kademeli geçiş”, “ikincil düzenleme”, “pilot uygulama” gibi muğlak ifadelerle tarif ediliyor.

Bu da ister istemez şu soruyu doğuruyor:

Eğer her şey aşamalıysa, yük neden hemen hissediliyor?

Enerji maliyetleri zaten yüksek. Sanayi zaten baskı altında. Küçük işletmeler ayakta kalma derdinde. Bu tabloya bir de karbon maliyetleri eklendiğinde, teoride çevreci olan bir politikanın pratikte ekonomik bir sıkışmaya dönüşmesi ihtimali güçleniyor.

Emisyon Ticaret Sistemi: Adaletli mi, sadece teknik mi?

Yeni dönemin anahtarı Emisyon Ticaret Sistemi. Karbon salan bedelini ödeyecek. İlk bakışta makul. Ancak Türkiye gibi kayıt dışılığın, denetim sorunlarının ve veri eksikliğinin kronik olduğu bir ülkede bu sistem ne kadar sağlıklı işleyecek?

Daha önemlisi şu:

Bu bedel gerçekten “kirletene” mi yansıyacak, yoksa zam olarak hepimize mi dönecek?

Bugün sanayici karbon izni alırken maliyeti ürüne ekleyecek. O ürün market rafına geldiğinde bedeli tüketici ödeyecek. Yani iklim politikası, farkında olmadan geniş kesimler için yeni bir hayat pahalılığı başlığına dönüşebilir.

Bu noktada sosyal denge mekanizmaları neredeyse hiç konuşulmuyor. Düşük gelir grupları, sabit ücretliler, enerji yoksulluğu yaşayanlar bu denklemin neresinde?

Avrupa’ya uyum zorunluluğu, iç tartışma eksikliği

Türkiye’nin bu adımı atmasında Avrupa Birliği faktörü belirleyici. Sınırda karbon düzenlemesi, ihracatçı firmalara açık bir mesaj verdi: Uyum sağlamazsan bedelini ödersin. Türkiye de bu baskıya karşı kendi sistemini kurmak zorunda kaldı.

Ancak burada kritik bir ayrım var.

Bu dönüşüm topluma anlatılarak mı yapılıyor, yoksa dış baskılar nedeniyle sessizce mi uygulanıyor?

Eğer iklim politikası sadece “Brüksel ne der?” kaygısıyla şekillenirse, içerde toplumsal meşruiyet üretmek zorlaşır. İnsanlar neden fedakârlık yaptığını bilmezse, o politikaya sahip çıkmaz.

Yeşil dönüşüm kimin için fırsat?

Resmî söylem iyimser: yeni yatırımlar, yeni işler, temiz enerji. Hepsi mümkün. Ama bu fırsatların adresi belli. Büyük sermaye, finansmana erişimi olan şirketler, teşviklerden yararlanabilenler…

Peki ya diğerleri?

Dönüşüm maliyetini karşılayamayan işletmeler ne olacak? Enerji yoğun sektörlerde çalışan binlerce emekçi bu süreçte nasıl korunacak? Yeşil dönüşüm, güçlü olanı daha da güçlendiren bir mekanizmaya dönüşürse, toplumsal destek hızla erir.

Son söz: İklim politikası cesaret ister

İklim kriziyle mücadele ertelenemez. Ama bu mücadele sadece çevre başlığıyla yürütülemez. Ekonomi, sosyal adalet ve geçim gerçekliği hesaba katılmadan atılan her adım, iyi niyetli olsa bile sorun üretir.

Salı günü başlayan şey sadece bir uygulama değil. Bir test.

Devlet bu süreci şeffaf yönetebilecek mi?

Maliyet adil paylaşılacak mı?

Toplum bu dönüşümün parçası hâline getirilebilecek mi?

Sıfır karbon hedefi iddialı. Ama unutulmamalı:

Yanlış yönetilen bir dönüşüm, çevreyi korurken toplumu yorar.

Ve yorgun toplumlar, iyi fikirlerden bile hızla vazgeçer.