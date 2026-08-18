Dinar-Çay karayolunda seyir halindeki araçlardan birinden yola boya döküldü. Karayolundaki boya nedeniyle araçları zarar gören sürücülerin şikayeti üzerine jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda boyanın TIR sürücüsü M.Ö'nün aracından döküldüğü belirlendi.

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TIR SÜRÜCÜSÜNE 3 BİN LİRA CEZA

Olayla ilgili TIR sürücüsü M.Ö'ye 3 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine ayrıca 15 ceza puanı işlendi.

ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Dinar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili “çevrenin taksirle kirletilmesi” ve “trafik güvenliğinin tehlikeye sokulması” suçlarından adli soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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YOLDAKİ BOYA TEMİZLENİYOR

Karayoluna dökülen boyanın temizlenmesi için Dinar Belediyesi itfaiye ekipleri ile boya firması yetkililerinin çalışmaları devam ediyor.