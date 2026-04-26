Karayolu savaş alanına döndü: Yardım için durdu: Zincirleme kaza: 6 yaralı

26 Nisan 2026 Pazar
Aksaray-Konya Karayolu’nda korkunç bir zincirleme kaza yaşandı. Hayvan yemi yüklü bir tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje devrildi. Kazayı görerek yardım etmek için yol kenarına park eden otomobile ise başka bir araç arkadan çarptı.

Mehmet Akif Erdem Derleyen: Mehmet Akif Erdem
Kaynak: İHA
