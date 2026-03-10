Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yol durumu bültenine göre; Aydın-Denizli Otoyolu’nun Denizli yönünde 16-17. kilometrelerdeki üstyapı çalışması nedeniyle sağ ve orta şeritler trafiğe kapatılmış olup ulaşım sol şeritten sağlanıyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 15-16. kilometrelerinde devam eden yapım çalışmaları yüzünden Kırıkkale-Ankara istikametinde iki şerit kapatılmış, ulaşım sol şeritten kontrollü olarak sürdürülüyor.

Bursa-Yenişehir Havalimanı yolunun 0-1. kilometrelerinde yürütülen yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, Havalimanı-Yenişehir yönünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu’nun 0-1. kilometrelerinde Adapazarı Ücret Toplama İstasyonu’nun Serbest Geçiş Sistemi’ne dönüştürülmesi çalışmaları nedeniyle Adapazarı gişelerinden otoyola giriş-çıkışlar servis yolları üzerinden kontrollü devam ediyor.

Trabzon-Rize yolunun 31-32. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Rize istikameti trafiğe kapatılmış, ulaşım diğer yönden iki yönlü sağlanıyor.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 34-37. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları dolayısıyla trafik kontrollü olarak akıtılıyor.Seydişehir-Bozkır yolunun 25-30. kilometrelerinde süren yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.TAG Otoyolu’nun Nurdağı-Bahçe kavşakları arası 0-1. kilometrelerde deprem hasarlarının onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü şekilde devam ediyor.

Samsun-Ankara yolunun 22-25. kilometrelerinde bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.Nevşehir-Kayseri yolunun 57-59. kilometrelerinde yapım çalışmaları yüzünden ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sürdürülüyor.