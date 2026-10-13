Karayolları’nda borç çarkı tıkandı: Müteahhitlerin milyar liralık alacağı bekliyor

Türkiye son 25 yılda, karayolu yatırımlarına hız verdi. Bu amaçla Karayolları Genel Müdürlüğü’ne, her yıl bir önceki yıla göre ciddi artış kaydeden ödenek verildi. Yıl içinde de ek ödenekler tahsis edildi. Bu ödeneklerle çok sayıda ilde, aynı anda özellikle kamuoyunda duble olarak bilinen bölünmüş yol çalışmalarına başlandı.