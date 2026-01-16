KGM’ye ait ilan, Resmi Gazete’de bugün yayımlandı.Bu kapsamda, farklı pozisyonlarda görev yapmak üzere toplam 150 sözleşmeli personel alınacak.

Başvurular, 30 Ocak tarihine kadar Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) yapılabilecek.

KGM, yazılı ya da sözlü sınav uygulamadan, 2024 yılı KPSS (B) Grubu puan sıralamasına göre adayları belirleyecek.

Bunun yanı sıra, pozisyonlar için aranan genel ve özel şartların da sağlanması zorunlu olacak.Yerleştirme sonuçları, Kariyer Kapısı platformu ile www.kgm.gov.tr internet sitesi üzerinden duyurulacak.