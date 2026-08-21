Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’te Bozüyük-Eskişehir karayolunda seyir halindeki karavanın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif şekilde yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Bozüyük-Eskişehir karayolunda ilerleyen karavan, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü S.Ş. hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle karayolu bir süre araç trafiğine kapandı. Trafik akışının devam edebilmesi için araçlar Poyra Köprüsü üzerinden alternatif güzergâha yönlendirildi.
Öte yandan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.