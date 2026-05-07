Edinilen bilgiye göre, Bahçeköy'den Zekeriyaköy yönüne giden Okan Demir'in (34) kullandığı 34 FC 4324 plakalı karavan virajı alamayarak devrildi.

Bariyerlere çarpan karavan parçalara ayrıldı. Araç sürücüsü Demir, bariyerle karavan arasında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sürücü, itfaiyenin çalışmasıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Okan Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Demir'in cenazesi morga kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Zekeriyaköy 1. Cadde trafiğe kapandı. Karavanın kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik yeniden açıldı.

