

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Okul Sporları Karate Gençler Grup Finalleri’nde Bilecik’i başarıyla temsil eden Söğüt Anadolu Lisesi öğrencileri elde ettikleri derecelerle büyük bir gurur yaşattılar.

Okul Sporları Karate Gençler Grup Finalleri 21-22 Şubat tarihlerinde Balıkesir’de düzenlendi.

Finallerde Elif Azra Yıldırım, Gençler B Kızlar 48 kg kategorisinde rakiplerine puan dahi vermeden tüm maçlarını kazanarak şampiyon oldu.

Hasbi Yağız Yıldırım ise Gençler B Erkekler 68 kg kategorisinde ikinci olarak önemli bir başarıya imza attı.

Sporcular, elde ettikleri derecelerle Çorum’da gerçekleştirilecek Türkiye Şampiyonası Finalleri’ne katılmaya hak kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir elde edilen başarı sonrası, “Genç sporcularımızı ve emeği geçen antrenörlerimizi tebrik ediyor, Türkiye Şampiyonası’nda başarılar diliyoruz.” dedi.