Sakarya'nın Karasu ilçesinde kıyı erozyonunun etkili olduğu bölgede eski ev yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Karasu Mahallesi'nde erozyon zaman zaman etkisini gösteriyor.

Erozyon nedeniyle sahildeki eski tatil köyüne ait villa ve havuz tesisi, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

'TEDBİR ALINMADI'

Karasu Mahalle Muhtarı Şefik Kır, gazetecilere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının bölgede başlattığı çalışmayla kıyı erozyonunun önüne geçileceğini söyledi.

Kıyı erozyonunun tahrip ettiği eski tatil köyü ile ilgili bilgi veren Kır, "Özel bir imarla tatil köyü ruhsatı alınarak 1985 yılında inşaatına başlandı. 1995 yıllarında da inşaatı tamamlandı. Turizme etki edecek şekilde hizmete açılacağı zamanlar, kıyı erozyonu da kendini gösterdi. Bu sahilde deniz en az 100 metre ilerideydi. Bugün ise deniz içeriye girdi ve sıfıra kadar geldi. Buraya bir tedbir alınması da gerekiyordu." şeklinde konuştu.