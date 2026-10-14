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Kaynak: Haber Merkezi

Özdemir Araştırma, bugün kararsız olan seçmenlerin 14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri'nde hangi partileri oy verdiğini araştırdı. 24-28 Eylül 2026 tarihlerinde yapılan çalışmanın sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı.

KARARSIZLARIN 2023'TEKİ TERCİHLERİ

Araştırmada paylaşılan verilere göre kararsız seçmenlerin geçmiş seçim tercihlerinde

AK Parti yüzde 14,2

CHP yüzde 11,4

MHP yüzde 26

İYİ Parti yüzde 8

DEM Parti yüzde 4,3

diğer partiler yüzde 33,5 olarak yer aldı.

Çalışmada 2023 seçimlerinde oy kullanmayanlara ilişkin veriler de paylaşıldı. Yaşı nedeniyle oy kullanmadığını belirtenlerin oranı yüzde 17, sandığa gitmediğini belirtenlerin oranı ise yüzde 53,1 olarak paylaşıldı.

Özdemir Araştırma'nın çalışması Türkiye genelinde 31 il ve 26 bölgede 2 bin 6 katılımcıyla gerçekleştirildi. CATI yöntemi kullanılan araştırmanın hata payı yüzde 95 güven düzeyinde 2,19 olarak belirtildi.