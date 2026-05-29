Fehmi Koru, 'Bu değerlendirmeme umarım öfkelenmezsiniz' başlıklı yazısına, Peyami Safa'nın yıllar önce yazdığı bir makaleden alıntı yaparak başladı. Koru, 1914 yılında eşinin siyasi kariyerini korumak için cinayet işleyen ve eylemi "tutku suçu" görülerek beraat eden Madame Caillaux'nun hikayesi ile başlarken, CHP'deki mevcut psikolojiyi bu olayla bağdaştırarak yazısında şu değerlendirmelere yer verdi: "Herhalde yarım asır öncesinde Peyami Safa'nın bir yazısında karşıma çıkan ve o gün bugündür belleğimi terk etmeyen bir ifadedir 'Öfke baldan tatlıdır, Madam Kayyu haklıdır' değinisi… CHP'de yaşananlara baktığımda açıklanmaya muhtaç pek fazla yön buluyor. Onların çoğunun aslında 'tutku' ile ilgisi olduğu sonucuna varıyorum."

"ÖFKE BU KADAR GÖZÜ KARARTIR MI? EVET, KARARTIR"

13 yıl boyunca CHP'nin genel başkanlığını yapan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yenilgiyi hazmedememesinin insani olarak anlaşılabileceğini, ancak asıl tehlikenin partinin sürüklendiği nokta olduğunu ifade etti.

Koru, Kılıçdaroğlu'nun tutumunu köşe yazısında şu cümlelerle analiz etti: "Anlaşılır olmayan ve son yaşananları değerlendirenlerin izahta zorlandıkları olaylar, Kılıçdaroğlu ve en yakın çevresinin öfkesinin CHP'yi bölünme noktasına nasıl götürdüğüdür. Öfke bu kadar gözü karartır mı? Evet, karartır. Kılıçdaroğlu duyduğu öfkeyle mücadelesini bu noktaya kadar getirdi. Başına yeniden geçtiği CHP'nin, kendisinin genel başkan, Özgür Özel'in TBMM'deki grup başkanvekili bulunduğu dönemdeki parti olmadığını görememesi de gözünü körleten o öfkedendir."



"GÜN GEÇTİKÇE ÖFKESİ DAHA DA BÜYÜYECEK"



Fehmi Koru, Kılıçdaroğlu'nun mevcut ruh halinin partiye zamanla çok daha ağır faturalar çıkaracağını savundu. Geçtiğimiz günlerde yaşanan makam araçları krizini bu duruma örnek gösteren Koru, yazısında uyarılarını şöyle sürdürdü: "Gün geçtikçe öfkesi daha da büyüyecek ve yapması hiç düşünülmeyecek yanlışlıklara sebep olacaktır. 'Yanlış bir' daha ilk gün yaşandı: CHP genel merkezi önüne ibret-i alem olsun diye çekilen 'haram para ile alındığı' iddialı iki makam aracının Kılıçdaroğlu dönemine ait olduğu ortaya çıtı. Hatayı yeni hatalar devam ettirecektir."

"BUGÜNKÜ CHP ESKİ TEK PARTİ DÖNEMİNİN YANLIŞLIKLARINDAN SORUMLU TUTULUYOR"



iktidar kanadının da CHP'ye karşı bitmek bilmeyen bir öfke taşıdığını hatırlatan Koru, iktidara yakın çevrelerden gelen kayyum tartışmalarını tarihi bir düzlemde değerlendirdi: "DP'nin öfkesinin dışa vuruşuydu o dönemde yaşananlar. Şu günlerde yaşananların ardında da kökleri tek parti dönemine kadar uzanan CHP'ye duyulan öfkenin yattığını düşünüyorum. Tek adam rejimleri öfkeye sebep olacak yanlışlıklara açıktır ve bugünkü CHP eski tek parti döneminin yanlışlıklarından sorumlu tutuluyor." ifadelerine yer verdi.





"ÖFKESİ KENDİSİNE DAHA VAHİM BİR YANLIŞLIK YAPTIRACAK KADAR FAZLA"



Koru, yazısının finalinde Kılıçdaroğlu'na parti içinden verilen desteğin arkasında yatan nedenleri masaya yatırdı. "Kılıçdaroğlu kendisini siyasi hayatın dışına iten kurultay yenilgisi yüzünden öfkeli; öfkesi kendisine daha vahim bir yanlışlık yaptıracak kadar fazla" saptamasında bulunan gazeteci, bu sürece destek verenler hakkında da şunları söyledi: "İyi ama sonucu hayırlı olmayacak bir yola girdiğinde onun yanında yer almayı tercih edenlerin, yanlışlarına katılanların ve çok sevdikleri partinin ikiye bölünmesine yol açması muhtemel bir sürece destek verenlerin tavrını nasıl açıklayabiliriz? İktidara gelebilecek bir partide kendi geleceklerini karanlık görenler, küçülse partideki konumlarını daha rahat koruyabilecekleri hesabını yapanlar vardır belki...Eskiler boşuna 'Öfkeyle kalkan zararla oturur' dememiş" dedi.