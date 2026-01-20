Konya’nın Karapınar ilçesinde bir kafede çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Gece saatlerinde iki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar dışarı çıkarıldı ancak kavga sokakta da devam etti.

Bu sırada gruptaki bir kişinin tabancayla rastgele ateş açması sonucu kafede müşteri olarak bulunan Sinan Gümüşsoy ve Bahri Cingöz yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, durumu ağır olan Bahri Cingöz daha sonra Konya’daki bir hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen iki kişiyi gözaltına alarak soruşturma başlattı.