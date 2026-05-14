Baharın gelişiyle birlikte göç rotalarını takip eden pelikanlar, Karapınar’daki tarlalara iniş yaptı. Genellikle leylek sürülerini görmeye alışık olan yöre halkı, dev kanat açıklıklarıyla dikkat çeken pelikanları görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. O anları cep telefonuyla kaydeden çiftçi Yasin Kuzu, duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Bölgemizde genelde leylekleri görürdük ancak ilk defa pelikanları bu kadar toplu halde gördüm. Anı kalsın diye kayda aldım. Onları beslemek için ambardan mısır getirdik ama balıkçıl bir tür oldukları için yemediler ve kaçtılar."

Tarlada bitkin düşen ve elektrik akımına kapıldığı tahmin edilen bir pelikanı bulan çiftçi Emre Elibol ise kuşun heybeti karşısında şaşkına döndü. Pelikanın gagası ve kanat yapısını inceleyen Elibol, "Yaklaşık iki metre kanat açıklığı var. Gagası değnek gibi. Baharla beraber göçleri başladı, zaman zaman tarlalarımıza inip dinleniyorlar," dedi.

Pelikanların tarladaki mola keyfine, bir kuşun cansız bedeniyle karşılaşılması gölge düşürdü. Elektrik tellerine çarparak akıma kapıldığı düşünülen pelikan için üzüntüsünü dile getiren Elibol, "Ne yazık ki bir tanesi akıma kapılıp ölmüş. Çok üzüldük, olmaması gereken bir durumdu," şeklinde konuştu.

Doğanın muazzam döngüsüne tanıklık eden çiftçiler, pelikan sürüsünün kısa molasının ardından yolculuklarına devam ettiğini belirtti.