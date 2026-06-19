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Kaynak: İHA

Konya’nın Karapınar ilçesinde yer alan Küçükaşlama Mahallesi ve çevresindeki tarım arazilerinde, geçtiğimiz günlerde etkili olan dolu ve aşırı yağışlar nedeniyle zarar meydana geldi. Afetin ardından bölgedeki durumu yerinde görmek ve üreticilerin mağduriyetini belirlemek amacıyla geniş kapsamlı bir saha incelemesi gerçekleştirildi.

Dolu afetinin vurduğu ekili arazilerdeki incelemelere; Karapınar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Güneri, Karapınar Ziraat Odası Başkanı Durmuş Üner, Küçükaşlama Mahallesi Muhtarı Vahap Polat ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ziraat Odasına bağlı teknik personeller katıldı. Heyet, zarar gören tarım alanlarını tek tek gezerek mevcut durumu yakından inceledi.

Afetten etkilenen ekili alanlarda gerekli tespit işlemlerini başlatan uzman ekipler, çiftçilerin yaşadığı kayıpları raporlaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. İncelemeler sırasında üreticilerle bir araya gelen yetkililer, dolu ve aşırı yağışlar nedeniyle mağduriyet yaşayan çiftçilere geçmiş olsun dileklerini iletti. Bölgedeki hasar tespit çalışmalarının büyük bir titizlikle yürütülmeye devam ettiği bildirildi.