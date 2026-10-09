KARAOK, BORAN ve PANTER sahneye çıktı: Milli silahlar hedefleri vurdu

Atışlarda yerli ve milli KNT 76 ve BORA 12'nin 7,62 milimetrelik, KN12'nin 8,59 milimetrelik ve KALE-KSR 50'nin 12,7 milimetrelik modelleri kullanıldı. Ayrıca 8,59 milimetrelik CADEX ve ACCURACY, 12,7 milimetrelik MACMİLLAN ve M82 A1 ile 9,5 milimetrelik CADEX SHADOW keskin nişancı tüfekleriyle de atışlar yapıldı.