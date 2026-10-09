Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Sakarya Kışlası Tatbikat Alanı'nda 1 Eylül'de başlayan Ateş Serbest-2026 Tatbikatı devam ediyor. Seçkin Gözlemci Günü'nün 15 Ekim'de gerçekleştirileceği tatbikat, 22 Ekim'de tamamlanacak.
KARAOK, BORAN ve PANTER sahneye çıktı: Milli silahlar hedefleri vurdu
Ankara'nın Polatlı ilçesinde devam eden Ateş Serbest-2026 Tatbikatı'nda keskin nişancı tüfekleri, BORAN ve PANTER obüsleri ile KARAOK Tanksavar Silah Sistemi sahneye çıktı. Tatbikatta insansız kara aracıyla yaralı tahliyesi de gerçekleştirildi.Kaynak: Haber Merkezi
Tatbikat kapsamında farklı çap ve özelliklerdeki keskin nişancı tüfekleriyle farklı menzillerde bulunan hedefler vuruldu.
Atışlarda yerli ve milli KNT 76 ve BORA 12'nin 7,62 milimetrelik, KN12'nin 8,59 milimetrelik ve KALE-KSR 50'nin 12,7 milimetrelik modelleri kullanıldı. Ayrıca 8,59 milimetrelik CADEX ve ACCURACY, 12,7 milimetrelik MACMİLLAN ve M82 A1 ile 9,5 milimetrelik CADEX SHADOW keskin nişancı tüfekleriyle de atışlar yapıldı.
BORAN BİR DAKİKADA MEVZİLENEBİLİYOR
Teröristle mücadele harekatında ve zorlu arazi şartlarında görev yapan 105 milimetrelik Havadan Taşınabilir Hafif Çekili Obüs BORAN, 2022 yılında envantere girmeye başladı.
Modern topçu sistemleriyle donatılan BORAN, kendi konumunu ve yönünü bulabiliyor. 360 derece atış yapabilen sistem, yalnızca bir dakika içinde mevzilenebiliyor ve dakikada 6-8 atım gerçekleştirebiliyor.
BORAN, Görerek Atış Sistemi sayesinde gece şartlarında da görerek atış ve yakın emniyet görevlerini yerine getirebiliyor.
PALEM İLE YARALI TAHLİYESİ YAPILDI
Tatbikatta insansız kara aracı ile tankın birlikte görev yaptığı bir senaryo da gerçekleştirildi.
Senaryo gereği yaralıya ulaşan tankın sisleme yapmasının ardından insansız ve modüler kara aracı PALEM devreye girdi. Yaralı, PALEM ile bulunduğu noktadan alınarak güvenli bölgeye taşındı.
ARI KOVANI'NDAN DİKEY ÇIKIŞ
Tatbikatta Arı Kovanı monoblok nöbet kulübesinin özellikleri de gösterildi. Standart kulübeye uygulanan mekanik açılabilir çatı tasarımı sayesinde Gözükaralar dikey çıkış yapabiliyor.
Tenurmak tarafından özel olarak üretilen 10 raflı Gözükara taşıyıcı konveyör, toplam 30 adet Gözükara kapasitesine sahip. Raflar boşaldıkça kullanıcı tarafından kısa sürede yeniden doldurulabiliyor.
PANTER 40 KİLOMETRE MESAFEYE ATIŞ YAPABİLİYOR
Tatbikat kapsamında PANTER obüsleriyle de hedefler vuruldu. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen PANTER Obüsü, 2025 yılında 88 taktik tekerlekli araca entegre edilerek Türk Silahlı Kuvvetlerinin ateş gücü ve hareket kabiliyetine katkı sağladı.
155 milimetre çapındaki PANTER Obüsü, 5 kişilik mürettebatıyla 40 kilometre mesafeye etkili atış gerçekleştirebiliyor.
Sistem, iki dakika gibi kısa bir sürede mevzi değiştirebilmesiyle muharebe sahasında hareket ve beka kabiliyetini artırıyor.
KARAOK TANKSAVAR SİLAH SİSTEMİ TANITILDI
Ateş Serbest-2026 Tatbikatı'nda KARAOK Tanksavar Silah Sistemi de tanıtıldı.
Tamamen yerli ve milli imkanlarla Roketsan tarafından geliştirilen KARAOK, at-unut özelliğine sahip üçüncü nesil kısa menzilli güdümlü tanksavar silahı olarak görev yapıyor.