“Karaoğlan”ın yaratıcısı Suat Yalaz, 1932 yılında Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde dünyaya geldi. Devlet memuru bir babanın çocuğu olması nedeniyle çocukluk yılları Anadolu’nun farklı şehirlerinde geçti. İlk ve orta öğrenimini değişik kentlerde tamamlayan Yalaz’ın sanatla bağı ise henüz genç yaşta kuruldu.

Sadece 16 yaşındayken “Erciyes Postası” gazetesinde yayımlanan ilk karikatürüyle profesyonel çizim hayatına adım attı. Sanat eğitimini ise İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’nde tamamladı. Akademi yıllarında Bedri Koraman ve Çetin Özkırım gibi isimlerle tanışması, onun sanat yolculuğunda belirleyici oldu.

Yalaz, bir dönem Akşam gazetesinde, yazar Abdullah Ziya Kozanoğlu’nun kaleme aldığı senaryolara çizimler yaptı. Zamanla yalnızca çizer değil, aynı zamanda hikâye kurgusuna katkı sunan bir anlatıcı kimliği de kazandı. Kozanoğlu’nun gazeteden ayrılmasının ardından 1960 yılında kendi efsanesini yaratmaya başladı: Karaoğlan.

Yoğun ilgi gören seri, 1963’te haftalık bir tarihi çizgi roman dergisinde yayımlanmaya başladı ve kısa sürede geniş bir okur kitlesine ulaştı. Farklı dönemlerde çeşitli yayınevleri tarafından yeniden basılan Karaoğlan, 2000’li yıllarda da yeni nesillerle buluşarak kalıcılığını kanıtladı.

Yalaz yalnızca çizmekle yetinmedi; “Salıncak” ve “Korku” adlı dergileri yayımlayarak yayıncılığa da adım attı. Günlük gazeteler ve haftalık dergiler için Türk tarihini konu alan çizgi diziler hazırladı. Cemal Nadir sonrası dönemin öne çıkan karikatürcüleri arasında gösterilen sanatçı, 30 yaşında kendi yayınevini kurdu; iki yıl sonra ise bir film şirketi hayata geçirdi.

Karaoğlan’ın serüvenlerini beyaz perdeye de taşıyan Yalaz; yapımcı, senarist ve yönetmen kimlikleriyle Türk sinemasında macera filmleri döneminin öncü isimlerinden biri oldu. Başrolünde Kartal Tibet’in yer aldığı 1965 yapımı Altay'dan Gelen Yiğit büyük ilgi gördü. Devamında çekilen Karaoğlan filmleri de gişede önemli başarılar elde etti. Sanatçının eserlerinden Son Osmanlı: Yandım Ali hem sinema filmi hem de televizyon dizisi olarak izleyiciyle buluştu.

1970 yılında sanat yaşamını Avrupa’da sürdürmek amacıyla Paris’e yerleşen Yalaz, Fransa ve Almanya’da çeşitli yayınevleriyle çalıştı. Karaoğlan’ı Fransa’da “Kebir” adıyla yayımlayarak Avrupa’da da okurla buluşturdu. Çizgi romanın güçlü bir sanat dalı olarak kabul gördüğü bu coğrafyada üretim yapmaya devam etti.

1980’li yıllarda Türkiye’ye dönen sanatçı, gazeteler için tarih temalı çizgi romanlar ve belgesel niteliğinde çalışmalar hazırladı. 2006 yılında PTT Genel Müdürlüğü, Karaoğlan adına dört serilik bir pul koleksiyonu çıkardı. Böylece Yalaz; Cemal Nadir Güler’in “Amcabey”i ve Turhan Selçuk’un “Abdülcanbaz”ından sonra, yarattığı kahramanı pul üzerine taşınan üçüncü çizgi roman sanatçısı olarak tarihe geçti.

2010 yılında katıldığı Teke Tek Özel programında Karaoğlan’ın doğuşunu anlatan Yalaz, çocukluk yıllarından itibaren Türk kahramanlarına duyduğu ilgiyi dile getirmiş ve Batılı kahramanlara karşılık yerli bir figür yaratma arzusunun bu karakteri ortaya çıkardığını belirtmişti.

İki çocuk babası olan Suat Yalaz, 2 Mart 2020’de İstanbul’da 88 yaşında hayata veda etti. Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilen sanatçı, arkasında yalnızca bir çizgi roman kahramanı değil; kültürel hafızada yer etmiş güçlü bir miras bıraktı.