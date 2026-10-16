Kaynak: DHA

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2025'te eski kayıp ve kadın cinayeti dosyalarını yeniden incelemesiyle Gülizar Bingöl dosyası da yeniden ele alındı. 2015'te Çermik'in Petekkaya Mahallesi Alacakaya mermer ocağı mevkisinde bulunan ve kimliği belirlenemediği için kimsesizler mezarlığına defnedilen kadının, mezarı açılarak alınan örneklerin incelenmesi ve yeniden yüzlendirme çalışması sonucunda cesedin Gülizar Bingöl'e ait olduğu belirlendi.

BİN 27 TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPILMIŞ

Soruşturma kapsamında Gülizar Bingöl ile akrabası Mehmet Biroğlu arasında kaybolmadan önceki yaklaşık 1,5 aylık sürede bin 27 telefon görüşmesi yapıldığı, olay yerinden alınan DNA örnekleri ile Biroğlu'nun örneklerinin eşleştiği ve kayıp sonrası Biroğlu’nun Bingöl’ü aramadığı tespit edildi. Mehmet Biroğlu, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gülizar Bingöl’ün eşi H.B. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

SİNYAL KAYITLARI BİLİRKİŞİ RAPORUNDA

Bilirkişi raporunda, Mehmet Biroğlu'nun telefonunun 12, 14, 15, 16, 17, 18 ve 20 Ocak 2016'da cesedin bulunduğu mağara ve çevresinde, ayrıca 19 Ocak 2015'te aynı bölgede sinyal verdiği belirlendi. Kayıp ihbarının yapıldığı 29 Temmuz 2015'te Maden ilçesi civarında sinyal veren telefonun kapandığı, 31 Temmuz'da İzmir'de yeniden açıldığı ve yaklaşık 3 gün kapalı kaldığı tespit edildi.

'BİZE GELMEMESİ KONUSUNDA UYARDIM'

Ergani Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 5’inci duruşmasına sanıklar, tanıklar, taraf avukatları ve Gülizar Bingöl'ün yakınları katıldı. Tutuksuz yargılanan Gülizar Bingöl'ün eşi H.B. ise duruşmada yer almadı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Mehmet Biroğlu'nun eski eşi Fatma A., "Mehmet Biroğlu, benim eski eşim olur. Gülizar ise teyzemin oğlu olan H.B.'nin eşi olur. Gülizar'ı en son 2015 yılının yaz ayında gördüm. Ancak ne zaman kaybolduğunu hatırlamıyorum. Kaybolduğunu da 3-4 gün sonra öğrendim. Gülizar akrabamız olduğu için ara ara bizim eve gelirdi. Bir defasında Mehmet ile aralarında bir şakalaşma oldu. Ben kendilerini uyardım. Yine kaybolmadan önceki bir zamanda kayınvalidem Remziye'ye, Gülizar'ın sürekli bize gelmemesi konusunda uyarıda bulundum. Yine bir tarihte Mehmet, eve tabanca getirmişti. Bana bunu, 'Seni korumak amaçlı getirdim’ demişti. Ancak tam olarak ne zaman getirdiğini hatırlamıyorum" dedi.

'MEHMET'İN KAÇIRDIĞINI DÜŞÜNÜYORLARDI'

Fatma A., "Yine Gülizar'ın kaybolduğu haberini aldığımda aynı gün Mehmet, Elazığ'a çalışmak için gitmişti. Mehmet, Elazığ'a gittikten sonra ben Gülizar'ın kaybolduğu haberini almıştım. Yaklaşık 3-4 gün sonra geri dönmüştü. Mehmet Biroğlu ile Gülizar arasında bir ilişki olup olmadığını bilmiyorum. Sadece Mehmet, bir kış ayında Gülizar'ı hastaneye götürmüştü. Başka da muhabbetlerinin olup olmadığını bilmiyorum ve görmedim. Ayrıca Gülizar'ın kaybolduğunu öğrendiğimde Mehmet'i aramadım. Dolayısıyla kendisine Gülizar'ın kaybolduğunu ben söylemedim. Zaten çevremdeki insanlar, Gülizar'ın Mehmet tarafından kaçırıldığından şüpheleniyorlardı" diye konuştu.

SANIK SUÇLAMALARI REDDETTİ

Gülizar Bingöl'ün oğlu Umut Bingöl ise tanık beyanındaki aleyhe hususları kabul etmediğini belirterek, "Adalet istiyorum. Kim annemi öldürdüyse bulunup cezalandırılmasını istiyorum. Şikayetim devam etmektedir" dedi.

Sanık Mehmet Biroğlu da suçlamayı reddederek, "Ben böyle bir eylemde bulunmadım. Bu sebeple tahliyemi talep ediyorum. Belgelerde ve tanık beyanında aleyhine olan kısımları kabul etmiyorum" diye konuştu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, Mehmet Biroğlu’nun tutukluluk halinin devamına, H.B.'nin de adli kontrol kararının sürdürülmesine karar verdi. Maktulün 14 yaşındaki oğlunun duruşmada temsil edilmesi amacıyla temsil kayyımı atanması için yazılan yazının akıbetinin sorulmasına da hükmeden heyet, duruşmayı 5 Kasım'a erteledi.