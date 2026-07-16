Uzay teknolojilerinde sınırları zorlayan bilimsel projeler, mevzuat engellerini aşmaya devam ediyor. Federal İletişim Komisyonu (FCC), girişim şirketi Reflect Orbital tarafından tasarlanan ve gece saatlerinde güneş ışığını doğrudan Dünya'ya yönlendirmeyi amaçlayan Earendil-1 gösteri uydusunun frekans lisans başvurusunu onayladı. Alçak Dünya yörüngesinde görev yapacak olan bu sıra dışı uydu, yansıtma potansiyeli yüksek ince bir film reflektör sistemi taşıyor ve olası uzay enkazı çarpışmalarını önlemek adına yerleşik bir itki mekanizması barındırıyor. Şirket, tek bir uyduyla başlayacak bu deneyi gelecekte Starlink benzeri devasa bir küresel aydınlatma ağına dönüştürmeyi amaçlıyor.

ASTRONOMİK GÖZLEMLER VE BİLİMSEL ÇALIŞMALAR TEHLİKEDE

FCC’nin spektrum onayının ardından bilim dünyasından projeye yönelik çok sert itirazlar yükseldi. Amerikan Astronomi Derneği (AAS), bu uydunun standart haberleşme araçlarından çok farklı olduğunu ve kasıtlı olarak en yüksek parlaklığa ulaşacak şekilde tasarlandığını vurguladı.

Modern teleskopların uzayın derinliklerindeki en zayıf ışık sinyallerini yakalamak üzere geliştirildiğini belirten gökbilimciler, bu yapay ışık kaynaklarının uzun pozlama gerektiren hayati uzay araştırmalarını tamamen kör edebileceğini savunuyor.

SÜRÜCÜLER, PİLOTLAR VE GÖZ SAĞLIĞI İÇİN BÜYÜK RİSK

Projenin getirdiği tehditler yalnızca uzay gözlemleriyle de sınırlı değil. AAS tarafından hazırlanan risk raporlarında, yansıtılan yapay ışığın yeryüzündeki amatör gökbilimcilerde kalıcı göz hasarlarına yol açabileceği; pilotlar ve sürücülerde ise ani ve geçici körlük yaratarak büyük kazaları tetikleyebileceği belirtiliyor. Hatta Reflect Orbital firması da 12 inçten büyük teleskoplarla uyduya doğrudan bakılması durumunda göz sağlığının tehlikeye gireceğini kabul ediyor.

FCC TOPU TACA ATTI, ŞİRKET "SÖZ" VERDİ

Tüm bu çevresel ve hayati uyarılara rağmen FCC, itirazların kendi yasal yetki alanının dışında kaldığını savunarak kararı onayladı. Komisyon, temel görevlerinin yalnızca radyo frekans spektrumunu düzenlemek ve yeni teknolojilerin önünü açmak olduğunu belirtti.

Tepkilerin odağındaki Reflect Orbital ise eleştirileri yumuşatmak adına, ışık yansıtma işlemlerinin sadece önceden planlanmış zaman dilimlerinde yapılacağını, operasyonlar öncesinde bilim camiasına bilgi verileceğini ve büyük gözlemevleri ile doğa koruma alanlarının üzerinden geçerken sistemin kesinlikle çalıştırılmayacağını taahhüt etti. Uzaydan gelecek bu yapay ışığın Dünya üzerindeki etkileri ise şimdiden merak konusu.