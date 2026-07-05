Karanlığı delen ışıklar: Görüntüyü ölümsüzleştirmek için saatler beklediler

Programda konuşan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Hz. Nuh’u Anma Merasimi’nin birlik ve beraberlik açısından önemli olduğunu ifade ederek, “Dünden beri Şırnak’tayız. Bugün Cizre ve İdil’de bazı ziyaretlerimiz oldu. Köylerimizi ziyaret ettik. İnşallah yarın da yine Cudi’de, Sefine’de, Hazreti Nuh’u Anma Merasimlerine iştirak edeceğiz. Şunu kısaca ifade etmek isterim ki en son 2021 Temmuz ayında yani tam 5 yıl önce Şırnak’a gelmiştim. 5 yılın muhasebesini ve mukayesesini yaptım. Beni en çok mutlu eden bir manzara gördüm. O da şu; cıvıl cıvıl çocuklarımızın, gençlerimizin yüzündeki neşeyi, umudu ve güzelliği gördüm. Bilge liderimiz Sayın Devlet Bahçeli de, Sayın Cumhurbaşkanımız da artık devlet politikası haline gelmiş Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte, Türkiye Yüzyılı’nın Nuh’un Gemisi inşa edilmektedir.