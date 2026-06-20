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Kaynak: İHA

Karaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından kent genelinde asayişin sağlanması ve kamu düzeninin korunmasına yönelik 12-18 Haziran tarihleri arasında kapsamlı uygulamalar gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında 15 bin 251 kişi ile 4 bin 168 araç kontrol edildi.

Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve asayiş ekiplerinin yürüttüğü faaliyetlerde çeşitli suçlardan aranan 39 kişi yakalandı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilirken, bunlardan 6’sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

Denetim ve aramalarda ayrıca uyuşturucu maddeler ile tarihi eser niteliği taşıyan çok sayıda obje ele geçirildi. Operasyonlarda sentetik hap, kubar esrar, kenevir bitkisi ve kenevir tohumu bulunurken; kaçak kazılarda kullanıldığı değerlendirilen ekskavatör, lobet, alan tarama cihazı, yeraltı görüntüleme sistemi, 50 metrelik kablolu yılan kamera, monitör, dedektörler ve define arama ekipmanlarına da el konuldu.

Bunların yanı sıra tarihi eser kapsamında değerlendirilen bir hançer ve kılıfı, 200 adet sikke, 6 tarihi obje ve 2 bakır tas ele geçirildi. Ekipler ayrıca 20 kilogram kaçak kıyılmış tütün, 15 paket kaçak sigara ve el yapımı şarap da tespit etti.

Karaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğinin korunmasına yönelik denetim ve uygulamaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.