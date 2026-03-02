Karaman merkeze bağlı Akçaalan köyü, doğanın mucizelerinden birine ev sahipliği yapıyor. Tam 1931 yaşında olduğu belirlenen dev ardıç ağacı, heybetli görüntüsü ve binlerce yıllık geçmişiyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından tescillenen bu ağaç, Türkiye'nin en yaşlı 10 ağacı arasında gösteriliyor.

ROMA DÖNEMİ'NDEN BUGÜNE: 1931 YILLIK YAŞAM



2022 yılında yapılan saha çalışmaları sonucunda tescillenen "Juniperus excelsa" (Boylu Ardıç) türündeki bu ağaç, o dönem 1927 yaşında olarak kaydedilmişti. 2026 yılı itibarıyla 1931 yaşına basan bu doğa anıtı, sadece Karaman'ın değil, Anadolu'nun da en önemli canlı miraslarından biri kabul ediliyor.

DEV ARDICIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Ağaç, sadece yaşıyla değil, devasa boyutlarıyla da dikkat çekiyor

Gövde Çevresi: 11 Metre

Yükseklik: 13 Metre

Tür: Boylu Ardıç (Juniperus excelsa)





TÜRKİYE'NİN EN YAŞLI İLK 10 AĞACI ARASINDA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürü Mesut Gün, Karaman genelinde 32 adet anıt ağaç bulunduğunu belirterek şu bilgileri verdi:

"Anıt ağaçlar boyutsal, kültürel ve görsel özelliklerine göre tescillenir. Akçaalan'daki bu ağacımız boyutsal olarak türünün en üst özelliklerine sahip. 2026 itibarıyla 1931 yaşında olan bu dev, yaş açısından Türkiye'nin ilk 10 ağacı arasındadır."



KÖY MUHTARINDAN DAVET: GURUR DUYUYORUZ



Akçaalan Köyü Muhtarı Salih Arslan, köylerindeki bu hazineyi korumak için büyük çaba sarf ettiklerini dile getirdi. Arslan, "Geçmişte gezerken bu ağacın farkını anladık ve tescil edilmesi için başvurduk. Şimdi hem şehir içinden hem de dışından ziyaretçiler geliyor. Bu ağaç bizim gurur kaynağımız," diyerek doğaseverleri köylerine davet etti.

ANIT AĞAÇ NEDİR?



Bir ağacın "anıt ağaç" statüsü kazanması için şu kriterlerden en az birini karşılaması gerekir:Boyutsal Değer: Yaş, boy ve gövde genişliği bakımından türünün sınırlarını zorlaması.

Kültürel Değer: Bölge halkı tarafından kutsal sayılması veya tarihi bir olaya tanıklık etmesi