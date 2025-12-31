Olay, akşam saat 19.30 sıralarında Topucak Mahallesi 366. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.İ. (24) sokak ortasında kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

R.İ., sırtına isabet eden saçmalarla yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı şahıs ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olaydan sonra kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.