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Kaynak: İHA

Karaman’ın Ermenek ilçesinde otomobil ile traktörün karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.15 sıralarında Güneyyurt Beldesi Habib Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hasan Ü. (33) yönetimindeki Güneyyurt Belediyesi’ne ait 70 F 1274 plakalı traktör, Ermenek yolu üzerindeki belediye şantiyesine girmek için sola dönüş yapmak istedi.

RÖMORKA ÇARPTI

Bu sırada traktörle aynı yönde ilerleyen Kadir Y. (23) idaresindeki 70 F 1003 plakalı Tofaş marka otomobil, traktörün römorkuna çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Kadir Y. ile araçta yolcu olarak bulunan Yasemin Y. (23) ve traktör sürücüsü Hasan Ü. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 3 kişi ambulanslarla Ermenek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, bilinçlerinin açık olduğu ve ilk belirlemelere göre hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.