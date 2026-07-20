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Kaynak: İHA

Kaza, Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, M.U. (26) yönetimindeki 70 ACM 949 plakalı motokurye ile E.E. (42) idaresindeki 70 ED 400 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın ardından kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücü M.U. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan sürücünün kolunda kırık bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.