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Kaynak: İHA

Kaza, Siyahser Mahallesi 900. Sokak’ta yaşandı. Alınan bilgilere göre, B.S. (37) yönetimindeki 70 BF 674 plakalı motosiklet, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu yola devrildi. Kazada sürücü B.S. ile motosiklette yolcu olarak bulunan eşi P.S. (42) ve 4 yaşındaki kızları E.E.S. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.