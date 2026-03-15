Kaza, saat 20.00 sıralarında Tabduk Emre Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerinde bulunan kavşakta meydana gelen olayda, S.P. idaresindeki 70 ACN 495 plakalı motosiklet, yağışlı havada yolun kayganlaşması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada motokurye S.P. yaralandı.

İhbar sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.