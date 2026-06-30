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Kaynak: İHA

Karaman’da kendisinden bir süredir haber alınamayan bir kişi, yakınlarını korkuttu. İhbar üzerine adrese giden emniyet, sağlık ve itfaiye ekipleri, kapıyı açan olmayınca balkondan girdikleri evde şahsı uyurken buldu.

Olay, gece saat 23.00 sıralarında Mümine Hatun Mahallesi 1469. Sokak üzerinde yer alan iki katlı bir binanın ikinci katında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, A.K. isimli vatandaştan haber alamayan ve hayatından endişe eden yakınları, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbarın ardından bölgeye hızla polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekipler, daire kapısını çalmalarına rağmen içeriden herhangi bir ses alamadı. Bunun üzerine itfaiye merdiveni kullanılarak emniyet güçleri eşliğinde balkondan içeriye girildi.

Evin odalarını kontrol eden ekipler, A.K.’yi yatağında uyurken buldu. Yapılan sağlık kontrollerinde herhangi bir sağlık sorunu olmadığı ve derin uykuda olduğu anlaşılan şahsın durumunun iyi çıkması üzerine ekipler normal seyrine dönerek adresten ayrıldı.