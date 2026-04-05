Karaman’da gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tüfekle açılan ateş mahallede paniğe neden oldu.

Olay, saat 01.00 sıralarında Kırbağı Mahallesi 316. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerine gelen şüpheliler yanlarında getirdikleri tüfekle çevreye rastgele ateş açtı.

Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, tüfekten çıkan saçmaların park halindeki bir otomobil ile bir binaya isabet ederek hasara yol açtığı belirlendi.

Olay yeri inceleme ekipleri sokakta boş kovanları toplarken, isabet alan araç ve binada da inceleme yaptı.

Saldırının ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.