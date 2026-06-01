Karaman'ın Beyazkent Mahallesi 1014. Sokak üzerinde edinilen bilgiye göre, 42 yaşındaki H.K. idaresindeki otomobil ile 31 yaşındaki Süleyman Türk'ün kullandığı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Türk yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Süleyman Türk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler kazayla ilgili tahkikat başlattı.