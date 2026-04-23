Karaman’da otomobil ile elektrikli bisikletin çarpıştığı kazada 13 yaşındaki çocuk yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle bisiklet ikiye bölündü.
ÇARPIŞMA ŞİDDETLİ OLDU
Kaza, Tabduk Emre Mahallesi 1561. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.A.T. idaresindeki 70 ACN 362 plakalı otomobil ile 13 yaşındaki M.S.’nin kullandığı elektrikli bisiklet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle:
Elektrikli bisiklet ikiye ayrıldı
Çocuk sürücü yola savruldu
YARALI ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan çocuk, ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Çocuğun tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Olayın kesin nedeni yapılacak tahkikat sonucunda netlik kazanacak.