Karaman’da otomobil ile elektrikli bisikletin çarpıştığı kazada 13 yaşındaki çocuk yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle bisiklet ikiye bölündü.

ÇARPIŞMA ŞİDDETLİ OLDU

Kaza, Tabduk Emre Mahallesi 1561. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.A.T. idaresindeki 70 ACN 362 plakalı otomobil ile 13 yaşındaki M.S.’nin kullandığı elektrikli bisiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle:

Elektrikli bisiklet ikiye ayrıldı

Çocuk sürücü yola savruldu



YARALI ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan çocuk, ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Çocuğun tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Olayın kesin nedeni yapılacak tahkikat sonucunda netlik kazanacak.