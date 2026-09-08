Çeltek Mahallesi 183. Sokak'ta yaşanan olayda, vatandaşlar bir evin bahçesindeki temel kenarında pompalı tüfek görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine adrese yönlendirilen emniyet güçleri sokakta güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme birimleri tüfek üzerinde ve etrafında delil çalışması gerçekleştirdi. Yapılan tetkiklerin ardından silah muhafaza altına alınarak emniyete nakledildi. Güvenlik güçleri, silahı buraya bırakan şüphelilerin belirlenmesi amacıyla tahkikat başlattı.