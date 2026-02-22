Karaman’da polis uygulamasını fark edince geri manevra yaparak kaçmaya çalışan sürücü kısa sürede yakalandı. Yapılan kontrolde sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.

Olay, Üniversite Mahallesi Prof. Dr. Halil Cin Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde uygulama yapan Yunus ekiplerini gören K.Ö. yönetimindeki 06 CUL 631 plakalı pikap, geri manevra yaparak uzaklaşmaya çalıştı. Polis ekipleri sürücüyü kısa sürede durdurdu.

Trafik ekiplerinin yaptığı alkol ölçümünde K.Ö.’nün 0.62 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye ‘dur’ ihtarına uymamak ve alkollü araç kullanmaktan toplam 17 bin lira para cezası uygulanırken, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Araç ise trafikten men edilerek çekici yardımıyla otoparka götürüldü.