Kaza, gece saat 01.40 sularında Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, M.B. yönetimindeki 70 ACU 730 plakalı Volvo marka cip, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan trafik levhasına çarparak durabildi.

Çarpışmanın şiddetiyle araç içerisinde sıkışan sürücü M.B. için olay yerine hızla sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Karaman Belediyesi İtfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü, sağlık görevlilerine teslim edildi.

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlattı.