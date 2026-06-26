Kaynak: İHA

Olay, saat 23.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi 2265. Sokak'ta bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın beşinci katında yaşayan M.A., haşerelerle mücadele amacıyla bulunduğu katta böcek ilacı kullandı. Binaya yayılan yoğun koku üzerine apartman sakinleri durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından adrese polis ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan ekipler, apartmanda ve ilaçlama yapıldığı belirtilen dairede kimyasal ölçüm gerçekleştirdi. İncelemelerin tamamlanmasının ardından kokudan etkilenme ihtimaline karşı ilaçlama yapılan kattaki dairelerde yaşayanlar önlem amacıyla tahliye edildi.

"TAHTA KURUSU NEDENİYLE İLAÇ KULLANDIM"

İlaçlamayı yaptığı belirtilen M.A., ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken gazetecilere yaptığı açıklamada, "Binada yönetim bulunmuyor. Tahta kurusu yüzünden iki yıl içinde yaklaşık 20 bin lira değerinde yeni eşyamı çöpe atmak zorunda kaldım. Aynı apartmanda oturuyorum. Temin ettiğim böcek ilacını yalnızca kendi dairemin girişine uyguladım. Komşularım ise hakkımda şikâyette bulundu." ifadelerini kullandı.

Apartman sakinleri ise M.A.'nın yalnızca kendi dairesinin bulunduğu alanı değil, kendisine ait olmayan bazı daireleri ve gıda ürünlerinin bulunduğu bölümleri de ilaçladığını iddia etti.

Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturma başlatıldı.