İl Jandarma Komutanlığında gerçekleşen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Vali Hayrettin çiçek törende yaptığı konuşmada, çok güzel bir etkinlik gerçekleştirildiğini belirterek, "Bu program bize vatan, millet ve bayrak sevgisinin engel tanımadığını gösteriyor. Buradaki gençlerimizin vatanına, milletine, devletine ve askerine olan bağlılığı bizler için ibret vesilesi olmalı. Onları yetiştiren ailelerine teşekkür ediyorum" dedi.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı da engelli bireylere kutsal askerlik görevini tattırıp şanlı Türk jandarmasının birer neferi olarak görmekten büyük mutluluk duyduklarını kaydetti.

Yemin sonrası engelli bireylere Vali Çiçek ve protokol üyelerince temsili terhis belgesi verildi.

Törene, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İdris Nebi Uysal, kurum müdürleri, gaziler ve aileler katıldı.