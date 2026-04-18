İçişleri Bakanlığı, Karaman ve Tokat’ta tefecilere yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 56 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 25’i tutuklanırken, 18 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

VATANDAŞLARI BORÇLANDIRIP BASKI ALTINA ALMIŞLAR

Operasyonlar, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda, il jandarma komutanlıkları tarafından yürütüldü.

Yapılan tespitlere göre şüphelilerin, vatandaşlara yüksek faizle borç verdiği, teminat olarak boş veya yüksek meblağlı çek ve senet imzalattığı ve borcunu ödeyemeyen kişileri tehdit ederek mal varlıklarını devraldığı belirlendi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yetkililer, tefecilik faaliyetlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurgularken, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği ifade edildi.