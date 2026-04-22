MİLLÎ İRADE VURGUSU

Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bir kutlama mesajı yayımladı. Mesajında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 106’ncı yıl dönümüne dikkat çeken Çiçek, bu tarihî günün millet iradesinin tecellisi açısından taşıdığı önemi vurguladı.

Vali Çiçek, mesajında, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 106’ncı yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.” ifadelerine yer verdi.

“EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR”

23 Nisan 1920’nin tarihî önemine değinen Çiçek, “‘Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir.’ şiarıyla 23 Nisan 1920’de milletimizin dualarıyla açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletimizin kendi kaderini tayin etme iradesini ve bağımsızlık azmini tüm dünyaya ilan ettiği tarihî bir dönüm noktasıdır.” dedi.

Meclis’in millî iradenin en güçlü temsilcisi olduğunu belirten Çiçek, “Millî iradenin tecelligâhı olan Meclisimiz, bu tarihî mirastan aldığı güçle, açıldığı günden bu yana demokrasimizin ve bağımsızlığımızın en güçlü teminatı olmuştur.” ifadelerini kullandı.

GELECEK NESİLLERE VURGU

Mesajında çocukların önemine de dikkat çeken Vali Çiçek, 23 Nisan’ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilmesinin anlamına işaret etti.

Çiçek, “Bu köklü mirasın geleceğe taşınmasındaki en büyük sorumluluk, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu anlamlı günü armağan ettiği çocuklarımıza aittir.” dedi.

Devletin bu bilinçle hareket ettiğini belirten Çiçek, “Bizler de bu sorumluluğun bilinciyle ve şanlı tarihimizden aldığımız ilhamla; evlatlarımızı daha müreffeh, daha güçlü ve daha gelişmiş bir Türkiye’ye ulaştırmak için dün olduğu gibi bugün de var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

ŞEHİT VE GAZİLERE VEFA

Mesajının sonunda Millî Mücadele kahramanlarını anan Çiçek, “Bu anlamlı gün vesilesiyle; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Millî Mücadelemizin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyorum.” dedi.

Ayrıca çocukların bayramını kutlayan Çiçek, “Aziz milletimizin ve yarınlarımızın umudu sevgili çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en kalbî duygularımla kutluyorum.” ifadelerine yer verdi.