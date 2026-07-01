Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Karaman'da akşam saatlerinde gökyüzünde beliren ve halk arasında "Kanlı Ay" olarak adlandırılan Ay tutulması, izleyenlere etkileyici anlar yaşattı.

KIZIL TONLARI DİKKAT ÇEKTİ

Dünya'nın gölgesine giren Ay, atmosferden süzülen güneş ışınlarının etkisiyle kızıl ve bakır tonlarına büründü. Ortaya çıkan görüntü, gökyüzünde kartpostallık manzaralar oluşturdu.

VATANDAŞLAR İLGİYLE İZLEDİ

Karaman semalarında görülen doğa olayı, çok sayıda vatandaş tarafından ilgiyle takip edilirken, birçok kişi o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.