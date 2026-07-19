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Kaynak: AA

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde yer alan ve Kommagene Uygarlığı’nın önemli anıt mezarlarından biri olan Karakuş Tümülüsü, tamamlanan aydınlatma projesiyle birlikte artık geceleri de ziyaret edilebiliyor.

GECE TURİZMİNE KAPI AÇILDI

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kahta Kaymakamlığı tarafından hayata geçirilen “Genel Aydınlatma Projesi” kapsamında, “Kraliçeler Mezarlığı” olarak da bilinen Karakuş Tümülüsü ışıklandırılarak gece ziyaretlerine açıldı. Uygulamanın başlamasıyla birlikte gece ziyaretçi sayısı kısa sürede 5 bini aştı.

TARİHİ DOKUYA ZARAR VERMEYEN TEKNOLOJİ

Milattan önce 36-21 yıllarına tarihlenen, yaklaşık 30 metre yüksekliğinde ve 110 metre çapındaki tümülüste özel LED teknolojisi kullanıldı. Sütunlar, yürüyüş yolları ve çevresi, tarihi yapıya zarar vermeden aydınlatıldı.

Proje Koordinatörü Ömer Çelebi, yaklaşık 3,5 kilovat enerji gücüyle 3 farklı LED sistemi kullanıldığını belirterek, ziyaretçilerin güvenli şekilde gezebilmesi için özel yürüyüş aydınlatmaları da yapıldığını ifade etti.

SICAKLAR ZİYARET SAATLERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan ise yaz aylarında bölgedeki yüksek sıcaklıkların etkisiyle turistlerin akşam saatlerini tercih ettiğini vurguladı. Yeni uygulama sayesinde hem yerli hem de yabancı turistlerin daha konforlu bir ziyaret deneyimi yaşadığı belirtildi.

ZİYARETÇİLERDEN TAM NOT

Tümülüsü gece ziyaret edenlerden Muzaffer Bozkurt, gündüz sıcaklıkları nedeniyle akşam saatlerini tercih ettiğini belirterek, yapılan aydınlatmayı oldukça beğendiğini söyledi.

Yeni uygulamanın, bölge turizmine önemli katkı sağlaması bekleniyor.