Karaköy İskelesi açıklarında yanaşma manevrası yapan özel bir yolcu vapuru, henüz belirlenemeyen nedenle balıkçı teknesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle tekne alabora olurken, içindeki bir kişi denize düştü.

Denize düşen kişi, çevrede bulunan başka bir vapurdan atılan halat ve can simidi sayesinde sudan çıkarıldı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kimliği H.K. olarak belirlenen kazazede, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.